الأحد 2026-04-12 07:14 م

رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي .. النشمي عبدالله الأخرس يتنازل عن الذهب في بطولة العالم

رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي.. النشمي عبدالله الأخرس يتنازل عن الذهب في بطولة العالم
رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي.. النشمي عبدالله الأخرس يتنازل عن الذهب في بطولة العالم
 
الأحد، 12-04-2026 11:06 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن اللاعب الأردني الدولي وصيف بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينغ عبدالله الأخرس انسحابه من النزال النهائي لبطولة كأس العالم التي أُقيمت في تايلاند وذلك رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي بحسب ما أفاد به شقيقه اليوم الأحد .اضافة اعلان


وأوضح شقيقه لـ"الوكيل الإخباري" أن قرار الانسحاب جاء بعد تأهل عبدالله إلى النهائي عقب سلسلة من الانتصارات القوية، حيث فضّل عدم خوض النزال النهائي مقابل لاعب اسرائيلي ، متنازلاً عن الذهب في سبيل الثبات على مبدأ رفض الاعتراف بهذا الكيان وجميع ممثليه في كافة المحافل .

وأضاف أن اللاعب لم يشارك في مراسم التتويج في ختام البطولة، قبل أن يتم لاحقاً تكريمه تقديراً لإنجازه بوصوله إلى وصافة كأس العالم.

ويُعد عبدالله الأخرس من أبرز لاعبي المنتخب الأردني في رياضة الكيك بوكسينغ، وحقق خلال مسيرته الرياضية العديد من الإنجازات على المستويين العربي والدولي، رافعاً اسم الأردن في محافل رياضية دولية.
 
 


