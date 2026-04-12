رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي .. النشمي عبدالله الأخرس يتنازل عن الذهب في بطولة العالم

وأوضح شقيقه لـ"الوكيل الإخباري" أن قرار الانسحاب جاء بعد تأهل عبدالله إلى النهائي عقب سلسلة من الانتصارات القوية، حيث فضّل عدم خوض النزال النهائي مقابل لاعب اسرائيلي ، متنازلاً عن الذهب في سبيل الثبات على مبدأ رفض الاعتراف بهذا الكيان وجميع ممثليه في كافة المحافل .
وأضاف أن اللاعب لم يشارك في مراسم التتويج في ختام البطولة، قبل أن يتم لاحقاً تكريمه تقديراً لإنجازه بوصوله إلى وصافة كأس العالم.
ويُعد عبدالله الأخرس من أبرز لاعبي المنتخب الأردني في رياضة الكيك بوكسينغ، وحقق خلال مسيرته الرياضية العديد من الإنجازات على المستويين العربي والدولي، رافعاً اسم الأردن في محافل رياضية دولية.
-
أخبار متعلقة
-
شركة الكهرباء: إيصال التيار الكهربائي في مدرسة أم عبهرة خلال أيام
-
إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة
-
الامن العام يكشف تفاصيل العثور على جثة في اربد
-
بعد سقوط عامود "دوار التطبيقية".. مصدر يكشف عن الحالة الصحية لسائق الحفارة
-
المعايطة: إيران تخلت عن لبنان وركزت على مصالحها الاقتصادية والسياسية
-
فيديو وصور - شاحنات أردنية فارغة عالقة على الجانب السوري و "النقل البري" توضح
-
مصدر حكومي: بلاغ رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق قائم بسبب استمرار التداعيات على أسعار النفط
-
صحة العاصمة لـ "برنامج الوكيل": إعادة فتح مركز صحي أبو نصير الشامل نهاية الشهر الحالي