زيادة أجور الباص السريع

الإثنين 2026-05-11 05:53 م

أمانة عمّان تطلق خط الباص سريع التردد (107) بين عمّان والسلط
الإثنين، 11-05-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة جديدة لأسعار أجور الباص السريع في عمّان، تضمنت تعديلات على عدد من المسارات الرئيسية، وسط ترقب لإعلان رسمي يؤكد الأسعار الجديدة.

وبحسب القائمة المتداولة، أصبحت الأجور على النحو التالي:
60 قرشًا لمساري 99 و100
70 قرشًا لمساري 102 و107
85 قرشًا لمسار 104


وأثارت الأسعار الجديدة تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، لا سيما مع تزايد الاعتماد على الباص السريع كوسيلة نقل رئيسية داخل العاصمة وبين المحافظات المرتبطة بخطوط الخدمة.


ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية شاملة تؤكد جميع التعديلات المتداولة، في وقت يشهد فيه قطاع النقل العام مراجعات متعلقة بكلف التشغيل وأسعار المحروقات.

 


