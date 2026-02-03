سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

09:25 ص

الوكيل الإخباري- تقدّم أحد سائقي الباصات العمومية بشكوى صباح اليوم الثلاثاء، عبّر فيها عن مخاوفه من المخالفات المرورية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والمتعلقة برمي النفايات من المركبات.





وأوضح السائق عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أن عدد ركاب الباص الواحد يصل إلى 24 راكبًا، ما يجعل من الصعب عليه مراقبة تصرفات جميع الركاب ومنعهم من رمي النفايات خارج الباص، مؤكدًا أن مسؤوليته الأساسية تتمثل في الالتزام بقواعد السير ومراقبة الطريق والحفاظ على سلامة الركاب.



ولفت إلى مهمته الأولى وهي الحفاظ على سلامة الركاب والاهتمام بوصول الركاب بشكل آمن إلى وجتهم تجعل من مهمة مراقبة الركاب والحرص على منعهم من رمي النفايات من نوافذ المركبة أمراً مستحيلاً، سيماً وأن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هو سائق أو مالك المركبة .



وأشار إلى أن تحميل السائق مسؤولية تصرفات الركاب يضعه تحت ضغط إضافي، داعيًا إلى إيجاد آلية عادلة تراعي طبيعة عمل سائقي النقل العام وتفصل بين مسؤولية السائق وسلوك الركاب.





