الثلاثاء 2026-02-03 09:55 ص

سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل
سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل
 
الثلاثاء، 03-02-2026 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   تقدّم أحد سائقي الباصات العمومية بشكوى صباح اليوم الثلاثاء، عبّر فيها عن مخاوفه من المخالفات المرورية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والمتعلقة برمي النفايات من المركبات.اضافة اعلان


وأوضح السائق عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أن عدد ركاب الباص الواحد يصل إلى 24 راكبًا، ما يجعل من الصعب عليه مراقبة تصرفات جميع الركاب ومنعهم من رمي النفايات خارج الباص، مؤكدًا أن مسؤوليته الأساسية تتمثل في الالتزام بقواعد السير ومراقبة الطريق والحفاظ على سلامة الركاب.

ولفت إلى مهمته الأولى وهي الحفاظ على سلامة الركاب والاهتمام بوصول الركاب بشكل آمن إلى وجتهم تجعل من مهمة مراقبة الركاب والحرص على منعهم من رمي النفايات من نوافذ المركبة أمراً مستحيلاً، سيماً وأن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هو سائق أو مالك المركبة .

وأشار إلى أن تحميل السائق مسؤولية تصرفات الركاب يضعه تحت ضغط إضافي، داعيًا إلى إيجاد آلية عادلة تراعي طبيعة عمل سائقي النقل العام وتفصل بين مسؤولية السائق وسلوك الركاب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

أسواق ومال الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 30 شخصا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

عربي ودولي محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

خاص بالوكيل سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية المعونة الوطنية يرد على ملحوظة وردت "الوكيل الاخباري" حول عائلة في الكرك

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

عربي ودولي ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني

شؤون برلمانية القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني



 






الأكثر مشاهدة