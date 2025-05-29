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سقوط فتاة من أعلى نفق عبدون - تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 29-05-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-   أصيبت فتاة (١٧)عام اثر سقوطها من أعلى نفق عبدون مساء اليوم،  وفق مصدر امني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" ان على الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى اسعافها إلى المستشفى ووصفت حالتها العامة بالسيئة وبوشرت التحقيقات.

 
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