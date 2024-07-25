سلامة: 60 لتر حصة الفرد يوميا من المياه

03:06 م

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



بلغت حصة الفرد يوميا من المياه حوالي 60 لتر لكافة الاستخدامات وفق الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة .



وقال سلامة لـ "الوكيل الاخباري" ان كمية استهلاك المملكة يومياً من المياه لغايات الشرب تبلغ حوالي 3 مليون م3.



وأضاف أن 40% نسبة المخزون المائي في المملكة لغاية الان، ويتم التعامل مع الكميات بمسؤولية عالية.



ونوه الى ان الوضع المائي مقبول في جميع محافظات المملكة ، مشيرا الى ان الشكاوي أقل من معدلها لمثل هذا الوقت من السنة.



وأشار إلى ان وزارة المياه تتعامل مع ملاحظات المواطنين بشأن انقطاع المياه أولا باول، موضحا ان الاختلالات التي تحدث نتيجة نظام التزويد المائي والذي يكون مره واحدة في الأسبوع.