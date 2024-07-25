 
الخميس 2024-07-25 03:12 م
 
 

سلامة: 60 لتر حصة الفرد يوميا من المياه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الخميس، 25-07-2024 03:06 م

 

 الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

بلغت حصة الفرد  يوميا من المياه حوالي 60 لتر لكافة الاستخدامات وفق الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة .

وقال سلامة لـ "الوكيل الاخباري"  ان كمية استهلاك المملكة يومياً من المياه  لغايات الشرب تبلغ حوالي 3 مليون م3.

وأضاف أن 40%  نسبة المخزون المائي في المملكة  لغاية الان، ويتم التعامل مع الكميات بمسؤولية عالية.

ونوه الى ان الوضع المائي مقبول في جميع محافظات المملكة ، مشيرا الى ان الشكاوي أقل من معدلها لمثل هذا الوقت من السنة.

وأشار إلى ان وزارة المياه تتعامل مع ملاحظات المواطنين بشأن انقطاع المياه أولا باول، موضحا ان الاختلالات التي تحدث نتيجة نظام التزويد المائي والذي يكون مره واحدة في الأسبوع.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

صورة تعبيرية

خاص بالوكيل سلامة: 60 لتر حصة الفرد يوميا من المياه

إرشيفية

أخبار محلية تسليم اول شهادات الاعتماد لنظام جودة الحضانات في الاردن

انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 2.5%

اقتصاد محلي انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 2.5%

الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم

فن ومشاهير أحمد حاتم ينفي علاقته بهنا الزاهد





 


 



الأكثر مشاهدة