سلطة المياه: مشروع الصرف الصحي في لوائي الوسطية وغرب إربد يخدم حوالي 85 ألف نسمة

الوكيل الإخباري- قال أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة إن مشروع الصرف الصحي في لواء غرب إربد ولواء الوسطية، الذي تزيد كلفته على 120 مليون دينار، يُعد من المشاريع الضخمة، ويخدم أكثر من 85 ألف نسمة في نحو 16 تجمعاً سكانياً وقرية.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 8 قرى بكلفة 44 مليون دينار، حيث وصلت نسبة الإنجاز في بعض المناطق إلى 80%، فيما تبلغ أطوال الشبكات نحو 400 كيلومتر، ما يعكس حجم المشروع الكبير.



وأشار البطاينة إلى أن أعمال الشبكات في منطقة القميم بلغت نحو 23 كيلومتراً، أُنجز منها 22 كيلومتراً، إضافة إلى إعادة تأهيل طرق بطول 16 كيلومتراً، حيث تم انجاز 6 كيلومترات منها.



وبيّن أنه تم عقد اجتماع أمس مع المتصرف ورئيس بلدية الوسطية وممثلي قطاع المياه والمقاول، حيث التزم المقاول باستكمال الإجراءات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مؤكداً أنه سيجري متابعة يومية للمشروع، مع زيارات ميدانية أسبوعية كل يوم سبت.



وأكد أن مكاتب سلطة المياه مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن موعد الانتهاء المتوقع من المشروع سيكون مع بداية شهر تشرين الأول المقبل.



وشدد البطاينة على التزام الجهات المعنية بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ المشروع، مبيناً أن هناك كفالة على المقاول لمدة عام كامل، وفي حال ظهور أي خلل خلال هذه الفترة سيتم معالجته وفقاً للمواصفات المنصوص عليها في العقد.

اضافة اعلان