سماسرة "المعبر" يستغلون حاجة المسافرين.. تذاكر بـ7 دنانير تباع بـ70 دينارا

05:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737768 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طالب عدد من المسافرين عبر جسر الملك حسين الجهات الرسمية في المملكة بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفوه بـ"أزمة فساد وتلاعب" تضرب نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر العبور من الأردن إلى الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقالوا في شكاوى وصلت إلى "الوكيل الإخباري"، إن التذاكر المخصصة لباصات النقل العام، والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو 7 دنانير، أصبحت تباع بأسعار باهظة تصل إلى 70 دينارا، وذلك بسبب تدخل مكاتب وسيطة ومتنفذين.



وأضافوا أن هؤلاء عمدوا إلى حجز كل المقاعد من أجل إعادة بيعها للمسافرين عبر جسر الملك حسين في طريق عودتهم إلى الضفة الغربية.



وأشاروا إلى أن بعض المكاتب في العاصمة عمّان ومناطق الأغوار تقوم بحجز كميات كبيرة من التذاكر بشكل يومي، مستغلة الطلب الكبير ونقص الرقابة، الأمر الذي خلق سوقا سوداء يحرم المسافرين من الوصول العادل إلى التذاكر.



ودعا المسافرين إلى فتح تحقيق ووقف تغول هذه المكاتب على المسافرين مع تشديد الرقابة ووضع ضوابط تمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار التذاكر.