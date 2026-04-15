سوق الخضار: الصقيع رفع أسعار البندورة وتوقعات بانخفاضها اعتبارا من اليوم

الوكيل الإخباري- قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمّان الكبرى المهندس جلال أبو الغنم إن البندورة تعرضت لموجة صقيع خلال الموسم الشتوي، وهي حالة استثنائية أثرت على الإنتاج، إلى جانب تأخر الرقعة الزراعية في منطقة الأغوار خلال فترة الشتاء.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن السوق يشهد تفاوتاً في الأسعار بحسب نوع البندورة، حيث تتراوح أسعار البندورة الأرضية بين 20 و35 قرشاً، فيما تتراوح أسعار البندورة المعلقة بين 35 و70 قرشاً، مشيراً إلى أن السوق يخضع لمعادلة العرض والطلب.





وبيّن أن متوسط سعر البندورة بلغ نحو ربع دينار، مع وجود كلف إضافية مثل النقل وأجور المحال، لافتاً إلى أن الأمانة تنشر النشرة اليومية للأسعار لضبط السوق ومنع المبالغة والتلاعب في الأسعار.





وأشار إلى أن كميات الخيار شهدت تذبذباً، حيث ارتفع الحد الأدنى لسعره من 20 إلى 25 قرشاً اليوم الأربعاء بعد انخفاض الكميات الواردة إلى 133 طناً.





وأضاف أن كميات الليمون محدودة، حيث بلغ الحد الأدنى لسعره ديناراً، مع دخول نحو 54 طناً من الإنتاج المحلي إلى السوق.



وأكد أبو الغنم أن الأسعار مرشحة للانخفاض اعتبارا من اليوم، مع تحسن الأحوال الجوية وزيادة الإنتاج، مع توقع دخول كميات أكبر إلى السوق، حيث ارتفعت واردات البندورة من 200 طن إلى نحو 290 طناً اليوم الاربعاء، وهو ما سيسهم في خفض الأسعار، علماً أن احتياج السوق يتراوح بين 300 و350 طناً يومياً.

