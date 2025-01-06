سوق شعبي جديد في عين الباشا

وبين الفاعوري لـ "الوكيل الإخباري" بأن السوق يشهد إقبالاً وحركة واضحة ، حيث يعرض الباعة بضاعتهم المختلفة في السوق من ملابس قديمة "بالة" وخضار وفواكه والعديد من المنتجات في هذا السوق .
وأضاف بأن البلدية تقيّم حالياً هذه التجربة ، حيث من الممكن أن يتم وقف الترخيص الممنوح لصاحب الاستثمار في حال تسبب هذا السوق بإزعاج سكان المنطقة المجاورة للسوق ، خاصة وأن السوق حالياً لا يحظى بموقف سيارات خاص .
ولفت إلى أن أيام دوام السوق الشعبي الجديد هي "الجمعة والسبت" فقط ، وهو ما يمنح الباعة فرصة عرض بضاعتهم بأسعار منافسة وفي متناول الجميع .
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