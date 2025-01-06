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سوق شعبي جديد في عين الباشا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 06-01-2025 11:57 ص
الوكيل الإخباري-  قال رئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري بأن أحد المستثمرين استأجر قطعة أرض في منطقة "المخللات" في لواء عين الباشا لإقامة سوق شعبي جديد في المنطقة .اضافة اعلان


وبين الفاعوري لـ "الوكيل الإخباري" بأن السوق يشهد إقبالاً وحركة واضحة ، حيث يعرض الباعة بضاعتهم المختلفة في السوق من ملابس قديمة "بالة" وخضار وفواكه والعديد من المنتجات في هذا السوق .

وأضاف بأن البلدية تقيّم حالياً هذه التجربة ، حيث من الممكن أن يتم وقف الترخيص الممنوح لصاحب الاستثمار في حال تسبب هذا السوق بإزعاج سكان المنطقة المجاورة للسوق ، خاصة وأن السوق حالياً لا يحظى بموقف سيارات خاص .

ولفت إلى أن أيام دوام السوق الشعبي الجديد هي "الجمعة والسبت" فقط ، وهو ما يمنح الباعة فرصة عرض بضاعتهم بأسعار منافسة وفي متناول الجميع  .
 
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