شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة حول وفاة سيدة بعجانة طحين في عمان

شاهد عيان من موقع الحادث قال لـ "الوكيل الإخباري" بأن السيدة هي من إحدى ملاك معمل الحلويات وتأتي في زيارات دورية ولا تعمل هناك.
وتابع بأن الحادث وقع أثناء وقوف السيدة بجانب عمود العجانة والتفت اللفحة الخاصة بها بعمود العجانة وسقوطها بها.
وأشار بأن عجانة الطحين تعمل بشكل سريع مما تعذر القدرة على اسعافها وتسبب الحادث بوفاتها خلال ثواني.
واشار بأن الراحلة تمتاز بحسن الخلق والصفات الحميدة وطالب بالدعاء لها بالرحمة.
