شاهد : لحظة سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تناقل ناشطون فيديو يظهر لحظة سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة بعد منتصف ليلة الاربعاء .

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بدوره قال قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة قبل منتصف الليل يفيد بسقوط جسم متفجر بمنطقة الشاطئ الجنوبي حيث تم التحرك للمكان وعمل طوق امني بمكان السقوط وتبين عدم وحود اية اصابات جسدية تذكر .