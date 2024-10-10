شاهد : لحظة سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة - فيديو

الأمن العام: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع اية إصابات جسدية تذكر pic.twitter.com/F6vTxe6wcd— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 9, 2024
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