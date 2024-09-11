شبان يحطمون لافتات انتخابية ويرمون الحجارة قرب "الداخلية"

الوكيل الإخباري- أقدم شبان على تكسير لافتات انتخابية ورمي الحجارة على المركبات في وسط الشارع العام قرب دوار الداخلية باتجاه دوار المدينة الرياضية والعكس.

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واكد شهود عيان ان قوة من الامن العام طاردت الفاعلين، وأغلقت الشارع المؤدي للاتحاد الأردني لكرة القدم، وهو ما أظهرته صور وصلت "الوكيل الاخباري".

وحاول "الوكيل الاخباري" أخذ تفاصيل أكثر من الأمن العام بيد أنه لم يتمكن من ذلك.