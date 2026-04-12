شركة الكهرباء: إيصال التيار الكهربائي في مدرسة أم عبهرة خلال أيام

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم، المهندس عصام أبو أحمده، إن التيار الكهربائي انقطع عن مدرسة أم عبهرة الثانوية للبنين – مرج الحمام منذ الخامس من شباط الماضي، نتيجة ضرب الكيبل الرئيسي للمدرسة اثناء اعمال انشاء ملعب خلف المدرسة، ما أدى إلى فصل الكهرباء منذ نحو شهرين.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الوزارة خاطبت شركة الكهرباء رسمياً، حيث تقوم بإيفاد فريق فني لتقدير الكلفة وطرح العطاء، على أن تتحمل الوزارة قيمة الأعمال والتي بلغت 13 ألف دينار، وفق الأنظمة المعمول بها.



وبيّن أن نظام شركة الكهرباء لا يجيز للمالك تنفيذ هذه الأعمال بشكل مباشر، وإنما يتم ذلك من خلال الشركة أو مقاولين معتمدين لديها، لافتاً إلى أن إيصال الكهرباء للمدارس الجديدة قد يستغرق أحياناً أكثر من خمسة أشهر، ما يعكس طبيعة الإجراءات الفنية.



من جهته، أكد الناطق الاعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية، المهندس محمد المحارمة، أن اشتراكات المدارس ذات أولوية عالية، إلا أن المعالجة تخضع لمتطلبات فنية، موضحاً أن الكيبل المتضرر مملوك للمدرسة ويمتد من المحول إلى داخلها.



وأضاف أنه تبين وجود أضرار متعددة على الكيبل نتيجة مؤثرات خارجية، حيث تعرض لثلاث ضربات، واحد الضربات تقع أسفل سور استنادي خرساني، ما صعّب عملية الإصلاح، ليتم اتخاذ قرار بتغيير مسار الكيبل بدلاً من إزالة السور.



وأكد أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأن المشروع وصل إلى مراحله النهائية، متوقعاً إنجاز الأعمال وإعادة التيار الكهربائي خلال نحو 3 أيام.

