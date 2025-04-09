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وزير الخارجية يلتقي وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء
الملكة رانيا تناقش المأساة الإنسانية في غزة مع رئيسة الوزراء الإيطالية
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شركة ستارلينك: 30-40 دينارا تكلفة الاشتراك الشهري بخدمات الإنترنت الفضائي للمنازل
عقوبات قانونية صارمة بحق المتطاولين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة
توقعات بانخفاض كبير على أسعار المحروقات في الأردن
فلسطين
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30 شهيدا و60 مصابا في الشجاعية
طقوس تلمودية واقتحامات داخل المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
معاريف: جرحى في عملية طعن غربي القدس
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عاجل : غياب بارز.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند
هل انتهت رحلته أنشيلوتي مع الريال؟
بعد 630 يوما.. ميسي الهداف التاريخي لإنتر ميامي
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أخبار الشركات
تعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاتحاد لدعم التمويل الأخضر في الأردن
جوردان للأجهزة الطبية تتبرع بجهاز موجات فوق صوتية (Konica Minolta HS2) لمركز الحسين للسرطان
شركة "جورامكو" تفوز بجائزة "أفضل شريك دولي" في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 للطيران
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