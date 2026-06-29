شكاوى من ارتفاع أسعار الشاورما في الأردن رغم تراجع أسعار الدجاج

وقال مواطنون لـ"الوكيل الإخباري" ان عدد من المطاعم رفعوا اسعار وجبات الشاورما بين دينار الى دينارين، على الرغم من انخفاض كلفة المادة الأساسية المتمثلة بالدجاج.
وأشاروا إلى أنهم يدركون وجود كلف تشغيل إضافية تتحملها المطاعم، إلا أنهم يرون أن التغير في سعر المادة الأساسية يجب أن ينعكس ولو جزئيًا على سعر الوجبة للمستهلك خاصة وأنها كانت قد ارتفعت سابقًا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدجاج.
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