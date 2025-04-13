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شكاوى من انتشار الحصيني في مناطق بعمّان - فيديو

ل
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري - وردت شكاوى من مواطنين من انتشار الحصيني خلال الفترة الأخيرة بين الأحياء السكنية في العاصمة عمّان، ووثقوا تلك اللحظات بمقاطع مصورة.

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وعبروا خلال حديثهم لـ"الوكيل الإخباري"، عن مخاوفهم من خطورة هذه الحيوانات المفترسة كونها تعتبر أحد أنواع الثعالب التي تعيش في البرية، على سلامة السكان وخاصة الأطفال أثناء خروجهم إلى المدارس في الصباح الباكر.

وتساءلوا عن المكان التي جاءت منه هذه الحيوانات وسط استغراب من الانتشار المتزايد لها خلال الفترة الماضية.

وتاليا الفيديوهات:

 

 

 

  

 

 

 
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