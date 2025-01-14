 
الثلاثاء 2025-01-14 09:41 ص
 

شكاوى من تعطل نظام الخدمات الإلكترونية في أمانة عمّان

شعار أمانة عمان الكبرى
شعار أمانة عمان الكبرى
الثلاثاء، 14-01-2025 09:15 ص
الوكيل الإخباري- شكا عدد من المواطنين من تعطل نظام الخدمات الإلكترونية في موقع أمانة عمّان الكبرى.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم يحاولون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية منذ أمس الاثنين بيد أن رسالة تظهر لهم تفيد بوقوع خطأ أو أن الصفحة غير متوفرة مما عطل إنجاز معاملاتهم.

وأضافوا أنهم يحاولون الاستعلام عن مخالفات السير لكن الخدمة متوقفة.

ولم تفد أمانة عمّان الكبرى عبر منصاتها المختلفة بوجود أي أعمال صيانة أو تحديث أو فترة توقف لخدماتها.
 
gnews

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