شكاوى من تعطل نظام الخدمات الإلكترونية في أمانة عمّان

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم يحاولون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية منذ أمس الاثنين بيد أن رسالة تظهر لهم تفيد بوقوع خطأ أو أن الصفحة غير متوفرة مما عطل إنجاز معاملاتهم.
وأضافوا أنهم يحاولون الاستعلام عن مخالفات السير لكن الخدمة متوقفة.
ولم تفد أمانة عمّان الكبرى عبر منصاتها المختلفة بوجود أي أعمال صيانة أو تحديث أو فترة توقف لخدماتها.
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