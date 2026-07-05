04:03 م

الوكيل الإخباري- اشتكى عدد من خريجي برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين من الإجراءات المطلوبة لاستكمال معاملات التعيين، مؤكدين أن تصديق الوثائق من عدة جهات حكومية يحمّلهم أعباء مالية وإدارية، في وقت لم يحصلوا فيه على فرص عمل أو دخل طوال العام الذي قضوه في البرنامج. اضافة اعلان





وقال خريجون إن استكمال متطلبات التعيين يستلزم تصديق عدد من الوثائق، بكلفة تصل إلى نحو 50 دينارًا، إلى جانب الوقت والجهد اللازمين للتنقل بين المؤسسات الحكومية، معتبرين أن هذه التكاليف تشكل عبئًا على الكثير منهم.



وتساءلوا عن جدوى الخدمات الرقمية وتطبيق "سند" إذا كانت الوثائق والبيانات الرسمية المتوفرة من خلاله لا تُعتمد في بعض المعاملات الحكومية، رغم ارتباطه بمؤسسات الدولة وإطلاقه ضمن مشروع التحول الرقمي لتسهيل الخدمات وتقليل المعاملات الورقية.



وطالب الخريجون الجهات المعنية بتبسيط إجراءات التعيين، من خلال اعتماد التحقق الإلكتروني للوثائق الرسمية عبر الأنظمة الحكومية، أو إعفاء المتقدمين للتعيين من رسوم تصديق الوثائق، بما يخفف الأعباء المالية والإدارية ويسرّع استكمال إجراءات التعيين.شكاوى من خريجي الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بشأن كلفة تصديق الوثائق وإجراءات التعيين





