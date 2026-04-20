الإثنين 2026-04-20 10:06 ص

شكاوى من صعوبة بالغة في عملية الدفن في مقبرة سحاب بسبب الشكل الهندسي للقبور

الإثنين، 20-04-2026 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   طرح مواطنين شكاوى من القبور الجديدة المستحدثة في مقبرة سحاب الاسلامية بالقرب من سور ادارة الترخيص تتعلق بانخفاض مستوى القبور بشكل كبير عن سطح الأرض، الأمر الذي يعيق عمليات الدفن ويزيد من صعوبتها.اضافة اعلان


وأوضح عدد من الأهالي لـ"الوكيل الإخباري" أن هذا الانخفاض يفرض تحديات عملية أثناء إنزال الجثامين، حيث يتطلب الأمر جهداً إضافياً وتعقيدات في التعامل لضمان إدخال الجثمان إلى القبر بطريقة آمنة وسلسة، بما يليق بحرمة الميت.

وأشاروا إلى أن المنطقة القريبة من سور إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مقبرة سحاب، وفق وصفهم، أشبه بـ"خندق واسع" تحتضن داخله القبور، ما يجبر القائمين على الدفن على إنزال الجثامين أفقياً وبصعوبة بالغة للوصول إلى مواقع الدفن.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة إجراء زيارات ميدانية عاجلة للموقع، والوقوف على هذه الملاحظات، والعمل على إعادة تقييم الأسس الهندسية المعتمدة في تجهيز القبور، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدفن، وصون كرامة المتوفين، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في المقبرة.
 
 


خاص بالوكيل شكاوى من صعوبة بالغة في عملية الدفن في مقبرة سحاب بسبب الشكل الهندسي للقبور

