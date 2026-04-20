شكاوى من صعوبة بالغة في عملية الدفن في مقبرة سحاب بسبب الشكل الهندسي للقبور

وأوضح عدد من الأهالي لـ"الوكيل الإخباري" أن هذا الانخفاض يفرض تحديات عملية أثناء إنزال الجثامين، حيث يتطلب الأمر جهداً إضافياً وتعقيدات في التعامل لضمان إدخال الجثمان إلى القبر بطريقة آمنة وسلسة، بما يليق بحرمة الميت.
وأشاروا إلى أن المنطقة القريبة من سور إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مقبرة سحاب، وفق وصفهم، أشبه بـ"خندق واسع" تحتضن داخله القبور، ما يجبر القائمين على الدفن على إنزال الجثامين أفقياً وبصعوبة بالغة للوصول إلى مواقع الدفن.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة إجراء زيارات ميدانية عاجلة للموقع، والوقوف على هذه الملاحظات، والعمل على إعادة تقييم الأسس الهندسية المعتمدة في تجهيز القبور، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدفن، وصون كرامة المتوفين، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في المقبرة.
أخبار متعلقة
-
مديرية الحراج في وزارة الزراعة لـ"برنامج الوكيل": خطة مع "إدارة الأزمات" لتهيئة الطرق للوصول بسرعة إلى الغابات في حال نشوب الحرائق
-
تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه
-
مع اقتراب الصيف .. ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن
-
جواز السفر الأردني في المرتبة 84 عالميا وفق مؤشر هينلي
-
وفاة مواطن طعناً في الأغوار الشمالية
-
يوم العلم .. حين حلّق النشامى بالعلم الأردني من عمّان إلى سان فرانسيسكو
-
معاناة الأردنيين في الخليج تتفاقم بسبب تعقيدات تأشيرات المرور عبر السعودية
-
الصناعة والتجارة: لا سقوف سعرية على الخضار والفواكه