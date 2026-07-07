الثلاثاء 2026-07-07 11:03 م

شكاوى من طلبة التوجيهي بالنظام الأمريكي بعد تداول معلومات عن إلغاء نتائج امتحان AP Pre- Calculus

وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 04:26 م
الوكيل الإخباري-   اشتكى عدد من طلبة الثانوية العامة بالنظام الأمريكي وأولياء أمورهم، من حالة القلق التي سادت بينهم بعد تداول معلومات تفيد بإلغاء نتائج امتحان "AP Pre-calculus "الذي عُقد بتاريخ 12 أيار الماضي في أحد فنادق العاصمة.اضافة اعلان


وقال الطلبة لـ"الوكيل الاخباري" إنهم تقدموا للامتحان الذي نُظم من خلال مكتب "أميديست" وهو معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، قبل أن يتداولوا خلال الأيام الماضية معلومات تفيد بإلغاء النتائج وعدم اعتمادها، الأمر الذي أثار مخاوفهم بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

وأضافوا أن الامتحان عُقد في فندق "لاند مارك"، مشيرين إلى أن المعلومات المتداولة تربط قرار الإلغاء بمكان عقد الامتحان أو بإجراءات تنظيمه، دون صدور توضيح رسمي بهذا الشأن.

وأكد الطلبة أن استمرار حالة الغموض قد يؤثر على إجراءات قبولهم الجامعي، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي.

 

وأضافوا ان  الكلفة المالية للامتحان مرتفعة ، والتي تبلغ نحو 250 ديناراً للطالب الواحد.

وطالبوا الجهات المعنية بإصدار توضيح رسمي حول صحة المعلومات المتداولة، وبيان مصير نتائج الامتحان، بما يطمئن الطلبة ويحفظ حقوقهم.
 
 


gnews

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