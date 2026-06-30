شكوى جديدة حول وجود تلوث بقسم غسيل الكلى في مستشفى خاص

وقالت المساعفة، في وقت سابق لبرنامج "الوكيل" عبر "راديو هلا"، إن الوزارة تبلغت بوجود مشكلة في المستشفى، وتم على إثرها نقل المرضى إلى مستشفيات ومراكز غسيل كلى أخرى حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير قد يثبت خلال التحقيقات.
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