الثلاثاء 2026-06-30 05:26 م

شكوى جديدة حول وجود تلوث بقسم غسيل الكلى في مستشفى خاص

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 05:16 م

الوكيل الإخباري- وردت لـ"الوكيل الإخباري"، شكوى جديدة بشأن حادثة وجود تلوث بقسم غسيل الكلى في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تعرض مريضة لجلطة والتهابات حادة ناتجة عن التهاب فيروسي على إثر خضوعها لغسيل الكلى بالمستشفى ذاته قبل أيام.

اضافة اعلان

 

وقالوا إن الحالة لا تزال تخضع للعلاج الطبي بعد تعرضها لجلطة أدت لخلل في الجزء الأيمن من الدماغ، مشددين على ضرورة حل المشكلة وعلاج المصابين لعدم تكرار الحادثة مرة أخرى.

 

مواطن يتصل مع "برنامج الوكيل" باكياً : مستشفى خاص تسبب بوفاة والدتي - فيديو
 

وكانت أكدت مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، علا المساعفة، أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مشكلة فنية وقعت في قسم غسيل الكلى بأحد المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق وإعداد تقرير شامل حول ملابسات القضية.

وقالت المساعفة، في وقت سابق لبرنامج "الوكيل" عبر "راديو هلا"، إن الوزارة تبلغت بوجود مشكلة في المستشفى، وتم على إثرها نقل المرضى إلى مستشفيات ومراكز غسيل كلى أخرى حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير قد يثبت خلال التحقيقات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

خاص بالوكيل شكوى جديدة حول وجود تلوث بقسم غسيل الكلى في مستشفى خاص

ق

أخبار محلية "رماح الكرامة".. تمرين تعبوي بالذخيرة الحية للواء الهاشمي الآلي/51

تن

أخبار الشركات المصطلحات الأساسية التي يجب أن يعرفها كل متداول

ل

أخبار محلية الإحصاءات العامة: اقتراب إنجاز مرحلة الحصر ضمن التعداد العام للسكان

ب

أخبار محلية تخريج 50 متدربا من برنامج "حراس الآثار" بالعقبة

ل

أخبار محلية مدير عام الأحوال المدنية يتفقد مديرية الكرك

ب

أخبار محلية وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مادبا الجديد

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعاظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي في عرجان



 
 






الأكثر مشاهدة

 