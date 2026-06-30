شكوى جديدة حول وجود تلوث بقسم غسيل الكلى في مستشفى خاص

الوكيل الإخباري- وردت لـ"الوكيل الإخباري"، شكوى جديدة بشأن حادثة وجود تلوث بقسم غسيل الكلى في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تعرض مريضة لجلطة والتهابات حادة ناتجة عن التهاب فيروسي على إثر خضوعها لغسيل الكلى بالمستشفى ذاته قبل أيام.

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وقالوا إن الحالة لا تزال تخضع للعلاج الطبي بعد تعرضها لجلطة أدت لخلل في الجزء الأيمن من الدماغ، مشددين على ضرورة حل المشكلة وعلاج المصابين لعدم تكرار الحادثة مرة أخرى.

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