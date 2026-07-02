شكوى من سوء التعامل مع طالبة توجيهي بعد تعطل آلتها الحاسبة بامتحان الرياضيات

الوكيل الإخباري - تقدم ولي أمر إحدى طالبات الثانوية العامة (التوجيهي) في مدينة إربد بشكوى حول ما وصفه بسوء التعامل داخل إحدى قاعات الامتحان في مدرسة طبريا أثناء امتحان مبحث الرياضيات اليوم الخميس.

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وقال لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنته فوجئت بتعطل الآلة الحاسبة الخاصة بها خلال الامتحان، ما دفعها لإبلاغ رئيسة القاعة بالمشكلة، إلا أنها – بحسب الشكوى – لم تتعاون معها بالشكل المطلوب، ولم تقدم أي مساعدة للتعامل مع الموقف.

وأضاف أن ابنته اضطرت لإكمال إجابة الامتحان دون وجود آلة حاسبة أو توفير آلة حاسبة بديلة لمساعدتها على حل الامتحان، مشيرا إلى أن ما جرى انعكس سلبا على الحالة النفسية لابنته أثناء تقديم الامتحان.



وبيّن أن ابنته شعرت بضغط نفسي كبير نتيجة عدم الاستجابة لمشكلتها، الأمر الذي أثر على تركيزها وأدائها خلال الامتحان، خاصة أن الوقت المخصص للإجابة كان يمضي دون التمكن من استخدام الآلة الحاسبة.