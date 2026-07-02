شكوى من سوء التعامل مع طالبة توجيهي بعد تعطل آلتها الحاسبة بامتحان الرياضيات

وبيّن أن ابنته شعرت بضغط نفسي كبير نتيجة عدم الاستجابة لمشكلتها، الأمر الذي أثر على تركيزها وأدائها خلال الامتحان، خاصة أن الوقت المخصص للإجابة كان يمضي دون التمكن من استخدام الآلة الحاسبة.
وطالب ولي الأمر الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم بالتحقق من الشكوى، والتأكد من آلية التعامل مع الطلبة داخل قاعات الامتحان، بما يضمن توفير بيئة امتحانية عادلة وداعمة لجميع الطلبة، خصوصا في الحالات الطارئة التي قد تؤثر على سير الامتحان.
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