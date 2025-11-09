شهود عيان: هذا ما حدث في أحد باصات البيادر

وبادر كنترول الباص إلى حث الركاب على الاستغفار وذكر الله خلال فترات الانتظار التي تسببت فيها أزمة السير، مستغلا الدقائق القصيرة لنشر الأجر والخير بين الناس، في مشهد يعكس روح الوعي والإيجابية لديه.
وبحسب شهود عيان، فإن كنترول الباص تحدث بأسلوب بسيط ومؤثر، مقدّما نصائح للشباب بأهمية المحافظة على الصلاة، مؤكدا أنها عمود الدين، ومن صلحت صلاته صلح عمله، داعيا إلى الالتزام بها في وقتها لما تحمله من بركة وطمأنينة في حياة الإنسان.
كما حرص كنترول الباص على تذكير الركاب بخطورة الكذب والنميمة والغيبة، ودعا إلى نشر المحبة والاحترام والمبادرة بالأعمال الصالحة التي تعزز من تماسك المجتمع وقيّمه الأخلاقية الأصيلة.
ولاقى هذا التصرف تفاعلا إيجابيا من الركاب الذين أثنوا على مبادرته الطيبة في نشر الخير والتذكير بالقيم الإسلامية، معتبرين أن مثل هذه المواقف البسيطة تزرع الأمل وتنشر الوعي في تفاصيل الحياة اليومية.
