صندوق المعونة يرد على ملاحظات حصر صرف المخصصات الشهرية عبر محفظة إلكترونية محددة

الوكيل الإخباري - اشتكى عدد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية من تأخر صرف مستحقاتهم المالي وذلك بسبب حصرية عملية الصرف عبر محفظة إلكترونية محددة.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن المنتفعين كانوا يستلمون مستحقاتهم الشهرية عبر أكثر من محفظة إلكترونية، متسائلين عن أثر هذه الخطوة على تأخر صرف المستحقات المالية.



وأضافوا أن تأخر صرف المستحقات يؤثر عليهم بسبب الالتزامات الشهرية المترتبة عليهم مثل دفع إيجار المنازل أو فواتير الكهرباء والماء وغيرها من المتطلبات الأساسية، داعين إلى صرفها وفق موعدها المعتاد وعدم التأخر فيها.



من جانبه أكد صندوق المعونة الوطنية أن عملية تحويل المستحقات المالية للمنتفعين تتم منذ عام 2019 من خلال المحافظ الإلكترونية، وذلك بموجب عطاء حكومي معتمد.



وبيّن الصندوق في رده على "الوكيل الإخباري"، أنه مع انتهاء مدة العطاء السابق، جرى الإعلان عن طرح عطاء جديد عبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في نهاية العام الماضي، وجرى إحالته على الشركة التي قدمت أفضل عرض مالي وفني وفق الأصول.



وأضاف أنه جرى اعتبارا من هذا الشهر تحويل المخصصات المالية من خلال الشركة الجديدة، والتي تتولى بدورها مسؤولية تحويل هذه المخصصات إلى مختلف المحافظ الإلكترونية الأخرى دون أي تأخير على المنتفعين.



وشدد الصندوق على أن هذا الإجراء لا يؤثر على نوعية الخدمة المقدمة ولا على استمرارية حصول المنتفعين على مستحقاتهم، مشددا على أن المنتفع سيستمر في استلام مخصصاته المالية على نفس المحفظة الإلكترونية التي يستخدمها، دون الحاجة إلى أي تغيير من جانبه أو أي تأخير.

