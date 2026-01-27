صور - أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها

وأشار المساعدة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إلى أن النسخة الأولى من الكتاب أُشهرت في عام 2018 تحت رعاية سمو الأميرة دانا فراس، فيما صدرت النسخة الثانية في عام 2023 برعاية رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة.
وأوضح أن الكتاب تم إصداره على نفقة شخصية، وتوزيع نسخ منه على جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إرسال نسخ متعددة لكل السفارات في الأردن، بهدف دعم الترويج للبتراء على المستوى الدولي.
وأوضح المساعدة أن الهدف من الكتاب ليس ماديًا أو ربحيًا، بل يرتكز على إبراز أهمية البتراء كوجهة سياحية فريدة، مستشهدًا بوصفها عالميًا بأنها "بترول لا ينقطع" و"مدينة لا مثيل لها".
وذكر أن الكتاب قد حظي باهتمام وزارة السياحة، حيث التقى مؤلفه الدكتور عماد حجازين وناقش معه أهمية دمجه في الفعاليات والمعارض التي تقيمها هيئة تنشيط السياحة لتعزيز انتشار البتراء عالميًا.
وأكد المساعدة أن الكتاب يمثل مساهمة شخصية في جهود الترويج للبتراء، داعيًا جميع الأردنيين والمؤسسات الرسمية والخاصة إلى المشاركة في إبراز هذه المدينة التراثية الفريدة للعالم.
أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/RVkNtUT9ZR— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 27, 2026
