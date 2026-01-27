الثلاثاء 2026-01-27 12:24 م

صور - أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها

الخزنة في مدينة البتراء
الخزنة في مدينة البتراء
 
الوكيل الإخباري-  أصدر علي عايد المساعدة، المصور الذي عمل في إقليم البتراء منذ عام 1997، كتاباً ترويجياً يُسلط الضوء على مدينة البتراء ووادي موسى، مع التركيز على القادة والزعماء الذين زاروا الموقع بهدف دعم السياحة والترويج له عالميًا.اضافة اعلان


وأشار المساعدة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إلى أن النسخة الأولى من الكتاب أُشهرت في عام 2018 تحت رعاية سمو الأميرة دانا فراس، فيما صدرت النسخة الثانية في عام 2023 برعاية رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة. 

وأوضح أن الكتاب تم إصداره على نفقة شخصية، وتوزيع نسخ منه على جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إرسال نسخ متعددة لكل السفارات في الأردن، بهدف دعم الترويج للبتراء على المستوى الدولي.

وأوضح المساعدة أن الهدف من الكتاب ليس ماديًا أو ربحيًا، بل يرتكز على إبراز أهمية البتراء كوجهة سياحية فريدة، مستشهدًا بوصفها عالميًا بأنها "بترول لا ينقطع" و"مدينة لا مثيل لها".

وذكر أن الكتاب قد حظي باهتمام وزارة السياحة، حيث التقى مؤلفه الدكتور عماد حجازين وناقش معه أهمية دمجه في الفعاليات والمعارض التي تقيمها هيئة تنشيط السياحة لتعزيز انتشار البتراء عالميًا.

وأكد المساعدة أن الكتاب يمثل مساهمة شخصية في جهود الترويج للبتراء، داعيًا جميع الأردنيين والمؤسسات الرسمية والخاصة إلى المشاركة في إبراز هذه المدينة التراثية الفريدة للعالم.




