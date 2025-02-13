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صور - عمان تستعد لاستقبال سيد البلاد

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الخميس، 13-02-2025 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   يستعد الأردنيون لاستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني بعد عودته إلى المملكة من رحلته إلى الولايات الأمريكية، حيث تشهد شوارع عمان مظاهر  الاستعداد لاستقبال الحشود الشعبية المستقبلة لجلالة الملك وسمو الأمير الحسين ولي العهد .اضافة اعلان


وبدت منذ ساعات الصباح الباكر بمظاهر الاحتفال والفخر والدعم والولاء ، تأكيدًا على دعم الاردنيين الكامل لمواقف الملك الحكيمة في السياسة الخارجية والشؤون الإقليمية.

وكانت الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة مليئة بالحكمة الملكية والثبات على موقفه وموقف المملكة من ملف التهجير ، حيث أكد الملك للرئيس الأمريكي بأن الأولوية القصوى لديه هي مصلحة المملكة ، وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أراضيهم .


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