صور - عمان تستعد لاستقبال سيد البلاد

وبدت منذ ساعات الصباح الباكر بمظاهر الاحتفال والفخر والدعم والولاء ، تأكيدًا على دعم الاردنيين الكامل لمواقف الملك الحكيمة في السياسة الخارجية والشؤون الإقليمية.
وكانت الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة مليئة بالحكمة الملكية والثبات على موقفه وموقف المملكة من ملف التهجير ، حيث أكد الملك للرئيس الأمريكي بأن الأولوية القصوى لديه هي مصلحة المملكة ، وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أراضيهم .
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