ضرب شقيقته حتى الموت في إربد

الوكيل الإخباري- توفيت أربعينية اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لضرب مبرح من قبل شقيقها في منطقة الكريمة غرب اربد وفق ما ذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري"

اضافة اعلان



وقال المصدر إنه تم إسعاف الفتاة إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي وما لبثت أن فارقت الحياة .