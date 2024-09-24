 
الثلاثاء 2024-09-24 03:06 م
 
 

ضرب شقيقته حتى الموت في إربد

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 12:09 م

الوكيل الإخباري-   توفيت أربعينية اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لضرب مبرح من قبل شقيقها في منطقة الكريمة غرب اربد وفق ما ذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري"

اضافة اعلان


وقال المصدر إنه تم إسعاف الفتاة إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي وما لبثت أن فارقت الحياة .


وأضاف أنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، وضبط شقيق المتوفيه.

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

مجموعة من معتقلي قطاع غزة

فلسطين 1200 معتقل من غزة في سجن "النقب" يواجهون التعذيب والتنكيل

تعبيرية

أخبار محلية اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

تعبيرية

طب وصحة البلغم الأبيض.. متى يجب استشارة الطبيب بسببه؟

شرطة الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني

فلسطين شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !

جانب من قصف الاحتلال للأراضي اللبنانية

عربي ودولي روسيا تحذر من زعزعة لاستقرار المنطقة بسبب هجمات إسرائيل على لبنان

من آثار القصف

عربي ودولي الإسرائيليون يبحثون عن ملاجئ

جانب من اللقاء

أخبار محلية اختتام دورة صناعة المحتوى الرقمي في العقبة



 


الأكثر مشاهدة