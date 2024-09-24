ضرب شقيقته حتى الموت في إربد

وقال المصدر إنه تم إسعاف الفتاة إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي وما لبثت أن فارقت الحياة .
وأضاف أنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، وضبط شقيق المتوفيه.
-
أخبار متعلقة
-
الزراعة: موسم الزيتون مبشر وسعر التنكة من 80 إلى100 دينار
-
ترجيح صرف مستحقات العاملين في الانتخابات قبل نهاية أيلول
-
معلمة تسقط بمجرى أمطار مدرستها في إربد- صورة
-
ضجة على مواقع التواصل بعد خسارة أردنيين لأموالهم بمنصات تداول وهمية
-
أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة
-
أردنية توفيت بالحج بلا شهادة وفاة حتى الآن
-
الامن العام : التواجد الامني في السلط جولات اعتيادية
-
وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس