طريقة احتيالية لسرقة المركبات تثير القلق وتحذيرات للمواطنين

وفي التفاصيل، أفاد مواطن لـ"الوكيل الإخباري" أن شخصًا تواصل مع صديقه بحجة شراء مركبته، وطلب تجربتها قبل إتمام الصفقة، إلا أنه استغل لحظة الثقة، وركب المركبة ثم لاذ بالفرار بها، ما دفع الضحية إلى التبليغ الفوري لدى الأجهزة الأمنية، حيث باشرت فرق البحث الجنائي التحقيق في الحادثة.
ووفق رواية المواطن، فإن الحادثة لم تكن مجرد سرقة عابرة، بل تعكس أسلوبًا إجراميًا متكررًا يعتمد على استدراج البائعين عبر الإعلانات، ثم الاستيلاء على المركبة أثناء “التجربة”، في وقت تتزايد فيه مثل هذه الحيل التي تضرب شعور الأمان المجتمعي.
وحذر المواطن الأردنيين من الوقوع فيما وقع فيه صديقه ، لتجنب التعرض للسرقة بهذه الطريقة ، مناشداً جميع الأردنيين مساعدته في العثور على مركبته وتبليغ الأجهزة الأمنية فور رؤيتها لمحاسبة السارق .
مركبة المواطن التي تعرضت للسرقة :
-
