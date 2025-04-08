عاجل آلاف المواطنين محرومون من خدمات صحية بسبب تأخير افتتاح مراكز جاهزة في عمان

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الوكيل الإخباري- رغم الجاهزية الكاملة لعدد من المراكز الصحية في محافظة العاصمة منذ أشهر وسنوات، لا تزال أبوابها مغلقة أمام آلاف المواطنين الذين يترقّبون خدمات طبية أساسية طال انتظارها، وسط شكاوى طالت وزارة الصحة حول تأخير تشغيل هذه المراكز . اضافة اعلان





ويواجه أهالي مناطق السامك في لواء ناعور، والزميلات في لواء الموقر، تأخيراً في تلقي الرعاية الصحية بهذه المراكز، نتيجة تأخر وزارة الصحة في تشغيلها. بعض هذه المراكز أنجز منذ سنوات، مثل مركز صحي السامك، فيما أكملت مراكز أخرى تجهيزاتها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن دون أي خطوة فعلية نحو الافتتاح.



السبب الرئيسي وراء هذا التأخير، بحسب مصادر لـ "الوكيل الاخباري"، يعود إلى عدم توفير الكوادر الصحية من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى إشكاليات في توصيل خدمات الماء والكهرباء، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد.



ولم تقدّم وزارة الصحة حتى الآن أي جدول زمني واضح لتشغيل هذه المراكز، في ظل حاجة ملحّة لخدمات الرعاية الأولية، خاصة في ظل ارتفاع الضغط على المراكز القائمة وبُعد المسافة الجغرافية للمستشفيات العامة.



ويحمّل المواطنون وزارة الصحة المسؤولية المباشرة عن هذا التقصير، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لتعيين الكوادر اللازمة ورفع العقبات اللوجستية، بدلًا من ترك المنشآت الصحية مغلقة، وكأنها منشآت مهجورة لا تمس حياة الناس اليومية.