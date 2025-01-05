عاجل الاحتلال يفرج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في نقابة الأطباء بالإفراج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي بعد اعتقال دام لأكثر من أسبوعين . اضافة اعلان





وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن البلوي في الطريق الى الجانب الأردني من جسر الملك حسين .



