 
الخميس 2024-12-05 01:22 م
 

عاجل بالفيديو .. هذا ما وصل إليه حال قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى المفرق الحكومي
الخميس، 05-12-2024 12:49 م

الوكيل الإخباري-  أظهر مقطع فيديو التقطته عدسة مواطن داخل قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي ، وهو متهالك وبحالة يرثى لها ، حيث ظهرت الجدران داخل القسم وهي تتآكل من الرطوبة.

وقال المواطن الذي التقط المقطع لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذا القسم من المفترض أن يكون معقماً بشكل كامل لتجنب أي أضرار قد تقع على غاسلي الكلى داخل المستشفى ، لكنه تفاجئ بأن القسم قد تحول لمكان لا يليق باستقبال المرضى .

ويؤكد بأن هذه الحالة التي ظهر عليها القسم قد تكون مسؤولة عن أمراض أخرى ، خاصة وأن مناعتهم تكون ضعيفة جداً أثناء الغسيل ، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعرض للأمراض والفايروسات إن استمر حال القسم كما هو عليه .

وناشد المواطن المسؤولين في وزارة الصحة التحرك الفوري لصيانة القسم وتعقيمه ليكون مناسباً لاستقبال المرضى ، مشيراً إلى أن استمرار القسم بهذه الحالة يعني حتمية الإضرار بالمرضى بدلاً من علاجهم بداخله .

اضافة اعلان

من جانبه أكد مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة بأن قسم الكلى في المستشفى يعاني من تهالك الجدران ، لافتاً إلى أن وزارة الصحة طرحت عطاء صيانة للقسم وتحديثه .

وبين الخزاعلة لـ "الوكيل الإخباري" بأن المبنى الذي يوجد به القسم قديم للغاية ، وهو ما أدى إلى تهالك وتآكل الجدران ، مشيراً إلى أن وفداً من وزارة الصحة تواجد بالقسم الإثنين الماضي للنظر في حال القسم والعمل على إنجاز عطاء الصيانة في وقت سريع .

كما أكد الخزاعلة أن المقاول سيباشر عمليات الصيانة لقسم الكلى اعتباراً من اليوم ، مشيرا في الوقت ذاته ان وزارة الصحة طرحت عطاء اخر لبناء مبنى جديد لقسم الكلى متوقعاً البدء بإنشائه العام المقبل

 
gnews

أحدث الأخبار

النقيب القاضي العسكري محمد نور علي القضاة

نعـي فـاضل النقيب القاضي العسكري محمد نور علي القضاة في ذمة الله

نقود

اقتصاد محلي الاقراض الزراعي : قروض بقيمة مليونين و 908737 دينار

124

فن ومشاهير شاهد باسم يوسف يُفاجئ جمهور Arabs Got Talent"

مستشفى المفرق الحكومي

خاص بالوكيل عاجل بالفيديو .. هذا ما وصل إليه حال قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

ا

عربي ودولي "يونهاب": قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية يعلن استعداده للاستقالة

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة

أخبار محلية الفناطسة: توفير وسائل الإسعاف الطبي يعزز السلامة المهنية في بيئة العمل

ا

عربي ودولي "بلومبرغ": "الناتو" بدأ يدرك ضرورة المفاوضات مع روسيا

اتنا

أخبار الشركات موظفو كابيتال بنك يشاركون في حملة تكية أم علي "لأطفالنا في الأردن وغزة"



 




الأكثر مشاهدة