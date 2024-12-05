عاجل بالفيديو .. هذا ما وصل إليه حال قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو التقطته عدسة مواطن داخل قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي ، وهو متهالك وبحالة يرثى لها ، حيث ظهرت الجدران داخل القسم وهي تتآكل من الرطوبة.



وقال المواطن الذي التقط المقطع لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذا القسم من المفترض أن يكون معقماً بشكل كامل لتجنب أي أضرار قد تقع على غاسلي الكلى داخل المستشفى ، لكنه تفاجئ بأن القسم قد تحول لمكان لا يليق باستقبال المرضى .



ويؤكد بأن هذه الحالة التي ظهر عليها القسم قد تكون مسؤولة عن أمراض أخرى ، خاصة وأن مناعتهم تكون ضعيفة جداً أثناء الغسيل ، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعرض للأمراض والفايروسات إن استمر حال القسم كما هو عليه .



وناشد المواطن المسؤولين في وزارة الصحة التحرك الفوري لصيانة القسم وتعقيمه ليكون مناسباً لاستقبال المرضى ، مشيراً إلى أن استمرار القسم بهذه الحالة يعني حتمية الإضرار بالمرضى بدلاً من علاجهم بداخله .



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