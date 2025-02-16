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عاجل بعد ابتزاز سائق تاكسي بمبلغ 50 .. الأمانة: كاميرات التاكسي تتطلب تنسيقًا موسعًا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 16-02-2025 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   علق المدير التنفيذي للنقل والبنية التحتية للنقل في أمانة عمان المهندس رياض الخرابشة على مقترح تركيب كاميرا في تكاسي العاصمة عمان بالصوت والصورة لحفظ حقوق السائقين والركاب على حد سواء، بأن الأمانة لا تعد بما لا تمتلك الصلاحية لتنفيذه بمفردها.اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة لـ "الوكيل الإخباري" أن الأمانة جزء من منظومة تضم إدارة الترخيص، وإدارة السير، ووزارة النقل، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، ولا يمكن لها أن تصدر تعليمات بمفردها في هذا الجانب.

وأكد أن اتخاذ قرار كهذا، وعلى الرغم من إيجابيته للمجتمع ككل، إلا أنه يتطلب ترتيباً من جميع الأطراف للخروج بقرار يضمن فعالية التطبيق العملي والتنفيذي للمقترح، بما في ذلك مراعاة قانونية المادة المسجلة بالفيديو أمام الجهات المختصة.

ولفت إلى أن باصات رؤية عمان "باصات النقل السريع" تضم في الحافلة الواحدة أكثر من 4 كاميرات، وهو الأمر الذي يضمن حقوق الراكب والسائق، ويحصر الكثير من المشكلات ويساعد في حلها بالرجوع إلى تسجيلات الكاميرات.

وفي سياق متصل، تلقى برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو هلا، اتصالاً من أحد سائقي التاكسي، أكد من خلاله تعرضه لعملية ابتزاز من قبل إحدى السيدات بمبلغ 50 ديناراً، مطالباً الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لحفظ حقوق سائقي التاكسي وحمايتهم من عمليات الابتزاز المتكررة، خاصة في ظل تكرار هذه العمليات خلال السنوات القليلة الماضية.
 
gnews

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