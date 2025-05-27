عاجل بعد نشر "الوكيل".. الأمن يُلقي القبض على سارقي مركبة خلال أقل من 24 ساعة

وأوضح مصدر أمني أن الجهات المختصة تحركت فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث، وشرعت بالتحقيقات وجمع المعلومات، ما أسفر عن ضبط المركبة المسروقة وتحديد هوية المتورطين الثلاثة.
وبحسب المصدر، فقد اعترف المقبوض عليهم بارتكابهم السرقة، وسيتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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