الثلاثاء 2025-05-27 09:43 ص
 

عاجل بعد نشر "الوكيل".. الأمن يُلقي القبض على سارقي مركبة خلال أقل من 24 ساعة

لحظة سرقة المركبة من منطقة شفا بدران
لحظة سرقة المركبة من منطقة شفا بدران
 
الثلاثاء، 27-05-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   تمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تورّطوا في سرقة مركبة فجر يوم أمس في منطقة شفا بدران، وذلك بعد ساعات من نشر "الوكيل الإخباري" مقطع فيديو، يوثّق لحظة تنفيذ عملية السرقة في منطقة شفا بدران.اضافة اعلان


وأوضح مصدر أمني أن الجهات المختصة تحركت فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث، وشرعت بالتحقيقات وجمع المعلومات، ما أسفر عن ضبط المركبة المسروقة وتحديد هوية المتورطين الثلاثة.

وبحسب المصدر، فقد اعترف المقبوض عليهم بارتكابهم السرقة، وسيتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 
gnews

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