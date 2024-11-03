عاجل رجل يطعن زوجته 5 طعنات متفرقة في عمان

من جانبه أكد مصدر طبي في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله في عين الباشا إسعاف امرأة بعد وصولها إلى طوارئ المستشفى بعد تعرضها لخمس طعنات متفرقة في أنحاء الجسم .
وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن حالة المرأة كانت غير مستقرة ، حيث جرى إسعافها أولياً وتحويلها إلى مستشفى البشير .
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