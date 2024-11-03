 
الأحد 2024-11-03 01:55 م
 

عاجل رجل يطعن زوجته 5 طعنات متفرقة في عمان

دورية أمنية
دورية أمنية
الأحد، 03-11-2024 01:01 م
الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بإقدام أحد الأشخاص على طعن زوجته  أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة صويلح مساء الجمعة الماضية، حيث جرى إسعاف الزوجة إلى مستشفى البشير الحكومي ووصفت حالتها بالمتوسطة، وبوشرت التحقيقات .اضافة اعلان


من جانبه أكد مصدر طبي في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله في عين الباشا إسعاف امرأة بعد وصولها إلى طوارئ المستشفى بعد تعرضها لخمس طعنات متفرقة في أنحاء الجسم .

وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن حالة المرأة كانت غير مستقرة ، حيث جرى إسعافها أولياً وتحويلها إلى مستشفى البشير .

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن

سد النهضة الإثيوبي

عربي ودولي بعد وقوع 3 زلازل متتالية في إثيوبيا .. هل ينهار سد النهضة ؟

ا

اقتصاد محلي %6 ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 10 أشهر

نقود

أخبار محلية مستجدات قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الاردن

الامن العام

أخبار محلية الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع

أرشيفية

عربي ودولي تقرير يكشف تقديرات إسرائيل لعدد أسراها الأحياء في غزة

دورية أمنية

خاص بالوكيل عاجل رجل يطعن زوجته 5 طعنات متفرقة في عمان

قصف عنيف على غزة

فلسطين أربعة شهداء بينهم امرأتان وأطفالهما جراء قصف الاحتلال جباليا ورفح



 


الأكثر مشاهدة