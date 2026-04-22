عاجل فيديو - تشققات وانهيارات أرضية بمنطقة مأهولة في وادي الموجب تلحق أضراراً بأحد المساجد

الأربعاء 2026-04-22 11:55 ص

تشققات وانهيارات أرضية بمنطقة مأهولة في وادي الموجب تلحق أضراراً بأحد المساجد

الأربعاء، 22-04-2026 10:57 ص
الوكيل الإخباري- شهدت منطقة وادي الموجب حالة من القلق بين الأهالي، عقب حدوث تشققات وانهيارات أرضية  تسببت بأضرار واضحة في أحد المساجد القريبة من المنطقة.اضافة اعلان


وقال شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" أنهم استيقظوا صباحاً ليجدوا أن المسجد الذي تم بناؤه في المنطقة قد تعرض لهبوطات تبدو خطيرة في منسوب الأرض، حيث بدا منخفضاً بشكل ملحوظ، إلى جانب ظهور شقوق أرضية كبيرة في محيطه.

وأشاروا إلى أن الحمامات التابعة للمسجد تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة هذا التحرك الأرضي المفاجئ، لافتين إلى أن المنطقة تقع بالقرب من سد الموجب.

وأكد الأهالي أن هذه هي المرة الأولى التي يلاحظون فيها مثل هذه التشققات الأرضية غير المألوفة، ما أثار حالة من القلق والاستغراب في صفوف السكان.

وطالبوا الجهات المختصة بضرورة إجراء كشف ميداني عاجل لدراسة أسباب ما حدث، وتحديد طبيعة هذه التحركات الأرضية، والعمل على تقييم المخاطر المحتملة لمنع وقوع أضرار إضافية قد تطال المنازل أو السكان في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 