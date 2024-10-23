عاجل مزاد علني لبيع 1751 شقة و1275 مركبة - رابط

ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1275 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 3585 أرض ومجمع.
وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 35، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 609.
يشار إلى أنه تم إنجاز 482 مزادا إلكترونيا خلال شهر أيلول الماضي وفق ما أعلنته وزارة العدل.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا
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