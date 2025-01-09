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عاجل مصدر رسمي: لا عودة لتطبيق "تيك توك" في الأردن حتى إشعار آخر

تطبيق "تيك توك"
تطبيق "تيك توك"
الخميس، 09-01-2025 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر  رسمي أن قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن لا يزال ساريًا، ولا يوجد أي تغيير في هذا القرار حتى الآن. اضافة اعلان


هذا التصريح يأتي بعد أن لاحظ بعض المواطنين في الأردن، منذ يوم أمس، إمكانية الوصول إلى تطبيق "تيك توك" وتشغيله على أجهزتهم، مما أثار تساؤلات حول إمكانية عودة التطبيق إلى العمل في المملكة.

وأوضح المصدر لـ"الوكيل الاخباري" أن رفع الحظر سيكون مرهونًا بتنفيذ التعديلات اللازمة التي تم طلبها من الشركة المشغلة والتي تضمن منع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف، أو دعوات الفوضى، وترويج فيديوهات من خارج المملكة، وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين".
 
gnews

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