عقل يرجح سيناريو حكومي حول تسعيرة المشتقات النفطية الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- رجح خبير النفط والطاقة هاشم عقل أن الحكومة لن تطبق الزيادة العالمية التي طرأت على أسعار النفط في ظل استمرار التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وقال عقل، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يصدر قرار حكومي إيجابي للمواطن في تسعيرة الشهر المقبل.



وأضاف أن القرار المرتقب للحكومة بأن تتحمل النسبة الأعلى من الزيادة للتخفيف على المواطن.



وأشار عقل إلى أن الزيادة الفعلية على أسعار المحروقات وصلت 60% للديزل والكاز و30% للبنزين بنوعيه.





