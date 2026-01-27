علامات استفهام على خصم تراخيص الأبنية في أمانة عمان لعام 2025 بين الإعلان والتطبيق

08:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762382 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من عدم استفادتهم من قرار الخصم التشجيعي بنسبة 50% على رسوم تراخيص الأبنية الصادر عن أمانة عمّان الكبرى خلال عام 2025، رغم استكمالهم للطلبات ضمن الفترة المحددة، مؤكدين أن التأخير الذي حال دون حصولهم على الخصم لم يكن من جهتهم. اضافة اعلان





وبحسب شكوى أوردها مواطن عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، فإن القرار شمل الأبنية القائمة قبل عام 2025، إضافة إلى الأبنية المراد إنشاؤها، على أن يستمر العمل به حتى نهاية العام ذاته.



وأوضح المواطن أنه تقدم بطلب الترخيص بتاريخ 23/11/2025 وتم استلامه رسمياً من قبل الأمانة، إلا أن المعاملة بقيت قيد الإجراء لمدة شهر تقريباً، قبل صدور الموافقة عليها لاحقاً.



وأشار المواطن إلى أنه، ورغم أن البناء مرخص وحاصل على إذن أشغال، فوجئ بطلبات إضافية متعددة من الأمانة، تم استيفاؤها كاملة بهدف الاستفادة من الخصم المعلن.



وأضاف أن المعاملة أُرسلت لاحقاً إلى ديوان المحاسبة لاحتساب الرسوم في الأيام الأخيرة من العام ، حيث تأخرت المعاملة أيضاً في ديوان المحاسبة لاحتساب الرسوم ، وحين احتساب الرسوم والاتجاه إلى أمانة عمان ، فوجئ المواطن، بتعطل النظام الإلكتروني في أمانة عمّان خلال الأسبوع الأول من العام الجديد ، والذي حال دون استكمال الإجراءات في الوقت المحدد.



وبيّن أن قيمة الرسوم كانت قد احتُسبت بمبلغ 950 ديناراً قبل انتهاء العام، لكنها ارتفعت مع دخول السنة الجديدة إلى نحو 1977 ديناراً، ما أدى إلى فقدان الخصم التشجيعي، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المواطنين يواجهون المشكلة ذاتها، ولم يتمكنوا حتى الآن من دفع الرسوم المرتفعة.



وطالب المواطنون بضرورة معالجة هذه الإشكالية وإنصاف المتضررين، إما بإعادة احتساب الرسوم وفق الخصم المعلن، أو بتمديد القرار، خاصة أن التأخير – بحسب قولهم – كان نتيجة الإجراءات وتعطل الأنظمة، وليس بسبب تقصير من مقدمي الطلبات.

تم نسخ الرابط





