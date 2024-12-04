 
الأربعاء 2024-12-04 03:17 م
 

غاز "الصوبة" يدخل مواطن بغيبوبة في مستشفى الكرك

يوسف الفضيلات "أبو هيثم"
يوسف الفضيلات "أبو هيثم"
الأربعاء، 04-12-2024 02:05 م
الوكيل الإخباري- لا يزال المواطن يوسف الفضيلات في حالة غيبوبة بعد أن تعرض لتسمم بسبب غاز المدفئة أثناء النوم عقب زيارته لأحد أقاربه في محافظة الكرك.اضافة اعلان


وبحسب نجله هيثم الفضيلات فإن والده يستجيب للعلاج بنسبة متدرجة ، فيما يأمل الأطباء وعائلة الفضيلات أن تتم الاستجابة للعلاج بأقصى درجة لاستفاقة أبو هيثم مرة أخرى .

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انهالت تعليقات أهالي منطقة البقعة بالشفاء العاجل ليوسف الفضيلات والذي كان يشغل منصب عضو في إدارة نادي البقعة ورئيس للجنة أيتام النادي ، آملين أن يزيح الله هذه الغمامة السوداء وأن يمن على الفضيلات بتمام العافية والشفاء .

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الصناعة: لدينا فرص كبيرة لتعريز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج العربي

تعبيرية

خاص بالوكيل النقل البري يوافق على Yellow Taxi وإطلاقه للمستخدمين قريباً

ا

شؤون برلمانية الصفدي ينعى النائب الأسبق غازي مشربش

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب شمال مصر

مدخل الجامعة الأردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنية تشارك بقمة الجامعات العربية في دبي

عت

المرأة والجمال تخلصي من الأكياس الدهنية تحت العين بهذه الطرق التجميلية

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

رئيس الوزراء يستقبل وفداً خليجيَّاً من المشاركين في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول

أخبار محلية حسان يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالأردن ودول الخليج



 




الأكثر مشاهدة