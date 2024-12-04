غاز "الصوبة" يدخل مواطن بغيبوبة في مستشفى الكرك

02:05 م

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الوكيل الإخباري- لا يزال المواطن يوسف الفضيلات في حالة غيبوبة بعد أن تعرض لتسمم بسبب غاز المدفئة أثناء النوم عقب زيارته لأحد أقاربه في محافظة الكرك. اضافة اعلان





وبحسب نجله هيثم الفضيلات فإن والده يستجيب للعلاج بنسبة متدرجة ، فيما يأمل الأطباء وعائلة الفضيلات أن تتم الاستجابة للعلاج بأقصى درجة لاستفاقة أبو هيثم مرة أخرى .



وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انهالت تعليقات أهالي منطقة البقعة بالشفاء العاجل ليوسف الفضيلات والذي كان يشغل منصب عضو في إدارة نادي البقعة ورئيس للجنة أيتام النادي ، آملين أن يزيح الله هذه الغمامة السوداء وأن يمن على الفضيلات بتمام العافية والشفاء .



