غاز "الصوبة" يدخل مواطن بغيبوبة في مستشفى الكرك

وبحسب نجله هيثم الفضيلات فإن والده يستجيب للعلاج بنسبة متدرجة ، فيما يأمل الأطباء وعائلة الفضيلات أن تتم الاستجابة للعلاج بأقصى درجة لاستفاقة أبو هيثم مرة أخرى .
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انهالت تعليقات أهالي منطقة البقعة بالشفاء العاجل ليوسف الفضيلات والذي كان يشغل منصب عضو في إدارة نادي البقعة ورئيس للجنة أيتام النادي ، آملين أن يزيح الله هذه الغمامة السوداء وأن يمن على الفضيلات بتمام العافية والشفاء .
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