فتاة تدهس شاباً في طبربور

ووفق شهود عيان، فقد كان الشاب ملقى على الأرض بانتظار فرق الإسعاف، التي هرعت إلى المكان فور تلقي البلاغ، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
صحفي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع تجدد العدوان
-
حادث سير في شارع الاردن
-
توضيح حول أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل
-
حادث سير مروع على طريق اربد - عمان
-
اشتعال مركبة على طريق سلحوب يتسبب بازدحام مروري
-
توضيح حول صرف الرواتب الشهر الحالي
-
دهس فتاة في أبو نصير والدفاع المدني يهرع إلى المكان
-
إصابتان بحادث تصادم بين مركبة نقل وحافلة ركاب على طريق الـ100