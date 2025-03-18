فتاة تدهس شاباً في طبربور

09:31 ص

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الوكيل الإخباري- تعرض شاب لحادث دهس صباح اليوم الثلاثاء في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، بعد أن صدمته مركبة تقودها فتاة. اضافة اعلان





ووفق شهود عيان، فقد كان الشاب ملقى على الأرض بانتظار فرق الإسعاف، التي هرعت إلى المكان فور تلقي البلاغ، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.