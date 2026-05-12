الثلاثاء 2026-05-12 08:53 ص

فعالية في أحد فنادق عمان لـ 2000 طالب تتسبب بأزمة خانقة صباح الثلاثاء

الثلاثاء، 12-05-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-  شهد شارع الاستقلال والشوارع القريبة من منطقة الدوار الثالث في العاصمة عمان، صباح الثلاثاء، أزمة سير خانقة أدت إلى تباطؤ شديد وتعطل في حركة المركبات، ما أثار شكاوى واسعة من المواطنين.اضافة اعلان


وقال مصدر في إدارة السير إن فعالية تُقام في أحد الفنادق بالمنطقة، بمشاركة نحو 2000 طالب إلى جانب ذويهم، تسببت بارتفاع كبير في أعداد المركبات الداخلة إلى الموقع، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الحركة المرورية في الشوارع المحيطة.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، أن الكثافة الكبيرة للمركبات القادمة إلى الفعالية كانت السبب الرئيسي للازدحام، خاصة مع تزامنها مع ساعات الذروة الصباحية، في حين تم الاشارة الى اهمية التنسيق مع ادارة السير قبل عقد الفعاليات الضخمة لضمان تسيير حركة السير بانسيابية من خلال رجال الامن العام.

وأفاد مواطنون بأن الأزمة المرورية أدت إلى تأخر عدد من الطلبة عن الوصول إلى مدارسهم في الوقت المناسب لتقديم امتحاناتهم، وسط مطالبات بضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات بطريقة تراعي الواقع المروري في المناطق الحيوية وتحدّ من تأثيرها على حركة السير.
 
 


