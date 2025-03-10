فلكياً.. تعرف على موعد عيد الفطر وعدد أيام الصيام في الأردن هذا العام

وأشار الطعاني لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن شهر رمضان المبارك سيكون في العام الحالي 30 يوما، وهذا الأمر ينطبق أيضا على معظم الدول العربية والإسلامية التي ستكمل صيام شهر رمضان على أن يكون أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الاثنين 31 آذار 2025.
وقال الطعاني إن رؤية هلال شوال يوم السبت 29 آذار مستحيلة في التيلسكوب والعين المجردة نظرا لقصر عمر الهلال وقت الرصد والمقدر بنحو 5 ساعات و12 دقيقة، علما بأن أقل عمر يمكن رؤيته بالتلسكوب هو 13 ساعة وبالعين المجردة هو 16 ساعة.
وأضاف أن قصر مدة الرصد البالغة يوم السبت 29 آذار ستكون نحو 10 دقائق وهي مدة غير كافية لرؤية الهلال، حيث يحتاج رصد الهلال بعد مغيب الشمس في الأفق الغربي إلى 40 دقيقة، إضافة إلى أن الهلال سيكون قريبًا جدًا من قرص الشمس بحوالي 3 درجات، مما يجعله شبه ملاصق لقرص الشمس، ويزيد من صعوبة رصده.
وكانت أعلنت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن السبت 1 آذار الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد اطلاع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على نتائج رصد الأهلة.
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