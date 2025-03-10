فلكياً.. تعرف على موعد عيد الفطر وعدد أيام الصيام في الأردن هذا العام

الوكيل الإخباري- كشف أستاذ علم الفيزياء الفلكية ونائب عميد كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني أن الحسابات الفلكية تؤكد بأن أول أيام عيد الفطر السعيد في الأردن سيكون يوم الاثنين 31 آذار 2025.

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وأشار الطعاني لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن شهر رمضان المبارك سيكون في العام الحالي 30 يوما، وهذا الأمر ينطبق أيضا على معظم الدول العربية والإسلامية التي ستكمل صيام شهر رمضان على أن يكون أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الاثنين 31 آذار 2025.