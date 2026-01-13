الثلاثاء 2026-01-13 02:37 م

فيديو .. ارتفاع كبير لمنسوب المياه في القسطل وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي

ارتفاع كبير لمنسوب المياه في القسطل وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي
ارتفاع كبير لمنسوب المياه في القسطل وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي
 
الثلاثاء، 13-01-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو وصل لـ "الوكيل الإخباري" ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه بمنطقة القسطل،بالقرب من طريق المطار وتحديداً  عند طريق الشحن الجوي، ما تسبب بإرباك الحركة في المنطقة المحيطة.اضافة اعلان


وأكد عاملون في المصانع الواقعة بالمنطقة لـ "الوكيل الإخباري" أنهم يعانون منذ ساعات الصباح من انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أثّر على سير العمل والإنتاج، في ظل الظروف الجوية السائدة.

وأوضح مواطنون أن منسوب المياه وصل إلى قرابة نصف متر في بعض المواقع، ما أثار مخاوف من توسع الأضرار، داعين الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لمعالجة تجمعات المياه وإعادة التيار الكهربائي وضمان السلامة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

اقتصاد محلي "صناعة الأردن" تبحث مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

أخبار محلية ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

ا

أخبار محلية بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو

تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

عربي ودولي تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

غ

شؤون برلمانية القاضي: رسالة ملكية لدعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر

ىت

طب وصحة اللمس يعوض الشم.. خطوة علمية نحو إعادة تفسير الحواس

علم قطر

عربي ودولي قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني

الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية

أخبار محلية الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية



 






الأكثر مشاهدة