فيديو .. ارتفاع كبير لمنسوب المياه في القسطل وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي

وأكد عاملون في المصانع الواقعة بالمنطقة لـ "الوكيل الإخباري" أنهم يعانون منذ ساعات الصباح من انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أثّر على سير العمل والإنتاج، في ظل الظروف الجوية السائدة.
وأوضح مواطنون أن منسوب المياه وصل إلى قرابة نصف متر في بعض المواقع، ما أثار مخاوف من توسع الأضرار، داعين الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لمعالجة تجمعات المياه وإعادة التيار الكهربائي وضمان السلامة العامة.
ارتفاع كبير لمنسوب المياه في القسطل#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/GAchmRV9Ww— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 13, 2026
