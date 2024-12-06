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فيديو: اصطدام مركبة بعامود انارة على الطريق الصحراوي

لحظة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الجمعة، 06-12-2024 06:02 م

الوكيل الإخباري-    أفاد شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" بوقوع حادث اصطدام مركبة بعامود إنارة على الطريق الصحراوي - القويرة.

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فيما لم يتم الإبلاغ، حتى اللحظة، من الجهات الرسمية عن وقوع أي إصابات.

 

 
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