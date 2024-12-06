فيديو: اصطدام مركبة بعامود انارة على الطريق الصحراوي

فيما لم يتم الإبلاغ، حتى اللحظة، من الجهات الرسمية عن وقوع أي إصابات.
حادث سير على الطريق الصحراوي ـ القويرة#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pyRQzWbrzF— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 6, 2024
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