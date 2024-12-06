فيديو: اصطدام مركبة بعامود انارة على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" بوقوع حادث اصطدام مركبة بعامود إنارة على الطريق الصحراوي - القويرة.

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فيما لم يتم الإبلاغ، حتى اللحظة، من الجهات الرسمية عن وقوع أي إصابات.