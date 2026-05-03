الأحد 2026-05-03 05:32 م

فيديو .. انعدام كامل للرؤية على الطريق الصحراوي وتحذير لكافة السائقين

الأحد، 03-05-2026 03:33 م
الوكيل الإخباري- وثّق أحد المواطنين، اليوم الأحد، موجة غبار كثيفة وعنيفة اجتاحت الطريق الصحراوي، وتحديدًا في منطقة ضبعة، وسط تدنٍ حاد في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها بشكل شبه كامل أمام السائقين.اضافة اعلان


وأظهر مقطع الفيديو الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري" صعوبة كبيرة في القيادة على الطريق، حيث أكد المواطن الذي وثّق المشهد أن السائق "لا يستطيع رؤية أي شيء أمامه نهائيًا" بسبب كثافة الغبار المنتشر في المنطقة.

ووجّه المواطن تحذيرًا لزملائه السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء استخدام الطريق الصحراوي، داعيًا إلى تخفيف السرعة والالتزام بإرشادات السلامة لتجنب الحوادث.

ويأتي ذلك في وقت تتأثر فيه المملكة بمنخفض جوي خماسيني، ترافقه أجواء مغبرة وارتفاع في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط واضح على سرعة الرياح التي تصل في بعض المناطق إلى نحو 60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وتحذر الجهات المختصة باستمرار من خطورة القيادة في مثل هذه الظروف الجوية، لا سيما على الطرق الخارجية التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في مدى الرؤية الأفقية.
 
 


