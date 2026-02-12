الخميس 2026-02-12 09:51 ص

فيديو .. تنفيذ أعمال طلاء داخل مدرسة بالهاشمية يثير مخاوف صحية على الطلبة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 12-02-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري- روى المواطن نادر الخلايفة، تفاصيل ما يجري في مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال صيانة ودهان داخل المدرسة أثناء الدوام الرسمي للطلبة.اضافة اعلان


وأوضح الخلايفة خلال مداخلة له عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أن أعمال الطلاء والصيانة تُنفّذ في الصفوف والممرات بالتزامن مع وجود الطلبة، ما يؤدي إلى تعرّضهم لاستنشاق روائح مواد الدهان، مؤكدًا أن هذه الروائح تؤذي الطلبة وقد تؤثر سلبًا على صحتهم، خاصة الجهاز التنفسي.

وبيّن أنه تواصل مع مدير المدرسة للاستيضاح حول الأمر، حيث أفاد المدير – بحسب الخلايفة – بأنه خاطب مديرية التربية والتعليم مطالبًا بتأجيل أعمال الصيانة إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي ودخول الطلبة في العطلة الصيفية، إلا أن المديرية لم تستجب لتلك المطالب حتى الآن.

كما أكد الخلايفة أنه خاطب بدوره مديرية التربية المسؤولة عن المدرسة لطلب إيقاف أعمال الصيانة حفاظاً على سلامة الطلبة ، لكنهم أيضاً لم يأخذوا الأمر على محمل الجد ولم يتم وقف أعمال الصيانة في المدرسة حتى الآن .

واعتبر الخلايفة أن تنفيذ أعمال الصيانة خلال الدوام يشكّل خطرًا على صحة وسلامة الطلبة، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل ووقف الأعمال لحين انتهاء العام الدراسي، حفاظًا على بيئة تعليمية آمنة وصحية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون

عربي ودولي كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية يعد ابنته لتولي قيادة البلاد

فضل شاكر

فن ومشاهير فنان لبنانيّ شهير يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟

المستوطنون يهاجمون قرية في الضفة الغربية ويطردون أهلها

فلسطين المستوطنون يهاجمون قرية في الضفة الغربية ويطردون أهلها

تعبيرية

فن ومشاهير وفاة نجمة مسلسل وادي الذئاب - صورة

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز

عربي ودولي واشنطن ستسدد مليارات الدولارات من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة "خلال أسابيع"

فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

عربي ودولي فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

تعبيرية

خاص بالوكيل فيديو .. تنفيذ أعمال طلاء داخل مدرسة بالهاشمية يثير مخاوف صحية على الطلبة

امرأة بنغلاديشية

عربي ودولي 127 مليون ناخب يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في بنغلادش



 






الأكثر مشاهدة