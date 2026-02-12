فيديو .. تنفيذ أعمال طلاء داخل مدرسة بالهاشمية يثير مخاوف صحية على الطلبة

وأوضح الخلايفة خلال مداخلة له عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أن أعمال الطلاء والصيانة تُنفّذ في الصفوف والممرات بالتزامن مع وجود الطلبة، ما يؤدي إلى تعرّضهم لاستنشاق روائح مواد الدهان، مؤكدًا أن هذه الروائح تؤذي الطلبة وقد تؤثر سلبًا على صحتهم، خاصة الجهاز التنفسي.
وبيّن أنه تواصل مع مدير المدرسة للاستيضاح حول الأمر، حيث أفاد المدير – بحسب الخلايفة – بأنه خاطب مديرية التربية والتعليم مطالبًا بتأجيل أعمال الصيانة إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي ودخول الطلبة في العطلة الصيفية، إلا أن المديرية لم تستجب لتلك المطالب حتى الآن.
كما أكد الخلايفة أنه خاطب بدوره مديرية التربية المسؤولة عن المدرسة لطلب إيقاف أعمال الصيانة حفاظاً على سلامة الطلبة ، لكنهم أيضاً لم يأخذوا الأمر على محمل الجد ولم يتم وقف أعمال الصيانة في المدرسة حتى الآن .
واعتبر الخلايفة أن تنفيذ أعمال الصيانة خلال الدوام يشكّل خطرًا على صحة وسلامة الطلبة، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل ووقف الأعمال لحين انتهاء العام الدراسي، حفاظًا على بيئة تعليمية آمنة وصحية.
شكاوى من تعرض طلبة بالهاشمية لروائح دهان داخل الصفوف والممرات#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/8Mg3FowQkC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 12, 2026
-
أخبار متعلقة
-
مشاجرة عنيفة في عين الباشا تغلق مثلث المدارس والأمن يتدخل بالمسيل للدموع
-
نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا
-
مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان
-
الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر
-
وفاة الطالب الأردني السعايدة بحادث سير في باكستان
-
أم أردنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحظر لعبة "روبلوكس" في الأردن فوراً - فيديو
-
بملايين الدنانير .. تفاصيل صادمة حول عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن - فيديو
-
الحكومة: "سردية الأردن" توثق الإرث الحضاري الممتد منذ أكثر من مليوني ونصف عام