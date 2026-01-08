فيديو .. حريق ضخم يلتهم شقة سكنية في منطقة أبو نصير

وتتواجد فرق الدفاع المدني في موقع الحريق وتعمل على السيطرة على النيران وإخمادها، فيما لم ترد بعد أي تفاصيل رسمية حول وقوع إصابات أو تحديد أسباب الحريق.
حريق بمبنى في منطقة أبو نصير .. والدفاع المدني يهرع إلى المكان#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/TYFgnIPR1J— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 8, 2026
