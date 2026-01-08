فيديو .. حريق ضخم يلتهم شقة سكنية في منطقة أبو نصير

الخميس 2026-01-08 08:31 م

الخميس، 08-01-2026 07:43 م
الوكيل الإخباري-  هرعت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، إلى شقة سكنية في منطقة أبو نصير بعد اندلاع حريق ضخم فيها ، وفق ما وثقته عدسات المواطنين القاطنين بالقرب من موقع الحريق.اضافة اعلان


وتتواجد فرق الدفاع المدني في موقع الحريق وتعمل على السيطرة على النيران وإخمادها، فيما لم ترد بعد أي تفاصيل رسمية حول وقوع إصابات أو تحديد أسباب الحريق.
 
 


