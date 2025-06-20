فيديو - حريق على طريق ياجوز والدفاع المدني يهرع للمكان

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان باحتراق أشجار في الغابات المحاذية لطريق ياجوز بالعاصمة عمّان.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني تواجدوا في المكان وجارٍ العمل على إخماد الحريق.

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