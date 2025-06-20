الجمعة 2025-06-20 07:54 م
 

فيديو - حريق على طريق ياجوز والدفاع المدني يهرع للمكان

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جانب من الحريق
 
الجمعة، 20-06-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري-   أفاد شهود عيان باحتراق أشجار في الغابات المحاذية لطريق ياجوز بالعاصمة عمّان.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني تواجدوا في المكان وجارٍ العمل على إخماد الحريق.

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ولم تتضح بعد أسباب الحريق حتى الآن.


 
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