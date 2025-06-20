فيديو - حريق على طريق ياجوز والدفاع المدني يهرع للمكان

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني تواجدوا في المكان وجارٍ العمل على إخماد الحريق.
ولم تتضح بعد أسباب الحريق حتى الآن.حريق كبير في الغابات المحاذية لطريق ياجوز والسبب مجهول#الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/OujHcppKMU— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 20, 2025
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