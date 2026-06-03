الأربعاء 2026-06-03 10:53 ص

فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي
فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي
 
الأربعاء، 03-06-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري- أثار عدد من أهالي منطقة أم نوارة شكاوى حول تكرار اعتداءات وممارسات وصفوها بالمقلقة تصدر عن بعض طلاب مدرستين في المنطقة، وهما مدرسة زيد بن حارثة ومدرسة عزّ بن عبد السلام، وذلك خلال فترات نهاية العام الدراسي، ما يتسبب – بحسب الأهالي – بأضرار للمركبات واعتداءات لفظية وتهديد لسلامة المارة.اضافة اعلان


وقال الأهالي، في ملاحظة وصلت لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن المنطقة تشهد سنوياً تكراراً لمثل هذه السلوكيات، التي تشمل تكسير مركبات واعتداءات على المارة وعبارات مسيئة، رغم التواصل المتكرر مع إدارات المدارس وطلب تدخل الجهات الأمنية.

وأضافوا أن الدوريات الأمنية تتواجد عند الطلب وتستجيب للملاحظات، إلا أن المشكلة تعود مجدداً بعد مغادرة الدوريات، وفق تعبيرهم، ما يجعل الوضع يتكرر بشكل سنوي خلال الأيام الأخيرة من العام الدراسي.

ودعا الأهالي وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية إلى وضع حلول جذرية بالتنسيق المشترك، من خلال تعزيز الرقابة ووجود دوريات ثابتة خلال الأيام العشرة الأخيرة من العام الدراسي، للحد من هذه السلوكيات وضمان سلامة السكان والمارة في المنطقة.
 
 


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خاص بالوكيل فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

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