فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

وقال الأهالي، في ملاحظة وصلت لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن المنطقة تشهد سنوياً تكراراً لمثل هذه السلوكيات، التي تشمل تكسير مركبات واعتداءات على المارة وعبارات مسيئة، رغم التواصل المتكرر مع إدارات المدارس وطلب تدخل الجهات الأمنية.
وأضافوا أن الدوريات الأمنية تتواجد عند الطلب وتستجيب للملاحظات، إلا أن المشكلة تعود مجدداً بعد مغادرة الدوريات، وفق تعبيرهم، ما يجعل الوضع يتكرر بشكل سنوي خلال الأيام الأخيرة من العام الدراسي.
ودعا الأهالي وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية إلى وضع حلول جذرية بالتنسيق المشترك، من خلال تعزيز الرقابة ووجود دوريات ثابتة خلال الأيام العشرة الأخيرة من العام الدراسي، للحد من هذه السلوكيات وضمان سلامة السكان والمارة في المنطقة.
مشاهد صادمة أمام مدرسة … والمواطنون يتساءلون: أين الأهالي والتربية؟ #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/qdPbfHO8aF— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 3, 2026
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