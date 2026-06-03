فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي